رئيس مجلس السيادة يصل القاهرة للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة

البرهان و السيسي - ارشيفية وصل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى القاهرة بجمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، وسط مشاركة واسعة من ملوك ورؤساء الدول العربية.

وستبحث القمة العربية الطارئة التي دعت لها جمهورية مصر التطورات حول القضية الفلسطينية.

وفور وصوله، شارك رئيس المجلس السيادي في فعاليات القمة العربية الطارئة والتي إنطلقت أعمالها اليوم .

ويرافق رئيس مجلس السيادة السفير الدكتور علي يوسف أحمد الشريف وزير الخارجية والفريق أول أحمد أبراهيم مفضل مدير عام جهاز المخابرات العامة. سونا

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