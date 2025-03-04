شاهد بالصورة والفيديو.. شباب سودانيون يعكسون صورة مشرفة بمصر بتوزيعهم إفطارات على المارة وأصحاب السيارات وقت الأذان

أقام شباب سودانيون مبادرة عكسوا من خلالها صورة مشرفة للمواطن السوداني, خارج بلاده بمساعدتهم الصائمين بالشارع العام. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المبادرة التي أطلقها الشباب السودانيون, بالعاصمة المصرية القاهرة تهدف لإفطار الصائمين الذين لم يتمكنوا من الوصول لمنازلهم وقت الإفطار. ويقف الشباب في مدخل حي فيصل بالجيزة وتحديداً بجوار “الأبيض”, حيث يجهزون المياه المعدنية مع التمر وقطع أخرى ويقوموا بتوزيعها مع اقتراب موعد أذان المغرب, أو أثناء وبعد الأذان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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