أثار مشجع سوداني, ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده والوطن العربي, وذلك بعد ظهور في مقطع حظي بمشاهدات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر المشجع السوداني, وهو يتابع إحدى مباريات فريق مانشيستر سيتي الإنجليزي, من داخل ملعب الإتحاد. المشجع السوداني, أثار ضحكات المتابعين بعد هتافه ومناداته للاعب مانشيستر سيتي, وجناحه البلجيكي جيريمي دوكو. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد طالب السوداني, اللاعب البلجيكي وهو يناديه بالانضمام لفريقه الذي يشجعه الهلال السوداني. وطلب المشجع السوداني, من نجم السيتي الانضمام للهلال من أجل مساعدته على هزيمة الأهلي المصري, ضمن اللقاء المرتقب في الأول من أبريل القادم ضمن الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من داخل ملعب الإتحاد ببريطانيا.. مشجع سوداني يطالب لاعب مانشيستر سيتي الشهير بالانضمام لناديه الهلال لمساعدته على هزيمة الأهلي المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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