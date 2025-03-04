بادي يطلع على مداولات الملتقى التنسيقي الأول لوزراء التربية والتعليم بالاقليم

إطلع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق راعي التربية والتعليم بالإقليم على نتائج مشاركة الإقليم في مداولات الملتقى التنسيقي الأول لوزراء التربية والتعليم والمديرين العامين للتربية والتعليم بأقاليم وولايات البلاد الذي جرت أعماله مؤخراً بمدينة الدامر حاضرة ولاية نهر النيل .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذة فواتح النور البشير وزيرة التربية والتعليم .

حيث إستعرض اللقاء مجمل المنجزات والتوصيات والمقررات التي أصدرها الملتقى .

أوضحت وزيرة التربية والتعليم عقب لقاء حاكم الإقليم أن الملتقى قد إستعرض كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالتعليم في ظل الدمار الذي لحق بالمدارس بعد إستخدامها كمراكز إيواء للنازحين , موضحةً أن الفعاليات الختامية للملتقى جاءت برعاية الفريق مالك عقار أير النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي .

وأضافت أنه تم تدشين الخطة الثلاثية الإنتقالية الداعمة للتعليم بمشاركة اليونيسكو وعدد من المنظمات العاملة في مجال التعليم , مضيفةً أن الملتقى أجاز عدداً من التوصيات في مقدمتها التأمين على زيادة رواتب المعلمين بموافقة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي .

وأبانت أن الملتقى أمن على تمديد فترة إمتحانات الشهادة الثانوية تمكيناً للطلاب من إكمال المقررات الدراسية , مبينةً أن السيد الحاكم وجه بضرورة العمل على تنفيذ التوصيات وإنزالها الى أرض الواقع إتساقاً مع أولويات حكومة الإقليم الرامية للإهتمام بقضايا التربية والتعليم.

سونا