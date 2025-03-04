وزير الزراعة : نسعى لحصر الضرر الذي تعرضت له المشاريع الزراعية

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قال وزير الزراعة والغابات مهندس أبو بكر البشري إن انعقاد اللجنة العليا لإعمار ما دمرته الحرب اليوم بمدينة بورتسودان من أجل تقدير الضرر الذي حدث لمشروع الجزيرة وكذلك هيئتي البحوث الزراعية والرهد الزراعية كان مفيدا وسط حضور فاعل من أعضاء اللجنة نتيجة الضرر الذي تعرضت له من قبل المليشيا المتمردة.
وقال الوزير في تصريح لـ(سونا) إن محافظ المشروع قام بحصر أولي للخسائر التي تمت ووصفها بأنها خسائر فادحة في المشروع وتشمل خسائر في القيد والبنية التحتية والري والقنوات، مضيفا أن هيئة البحوث الزراعية اعدت قائمة بما فقدته من معدات من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة التي وصفها بالجائرة وتمثلت الفقودات في معدات وآليات وعربات.
وأضاف الوزير أن الضرر كبير جدا وأكبر ضرر هو الذي حدث لبنك الجينات للمورثات المحلية حيث تم نهبه بالكامل بالإضافة لنهب جميع الثلاجات الموجودة فيه حيث يحتوي على نباتات أصيلة من دودة وفاريتس موجودة فيه كانت تحفظ للاستخدام في البحث الزراعي.
وقال الوزير إن المدير العام لهيئة البحوث أكد أن هناك بعض البذور وجدت ولم تتلف وتم جمعها. وأضاف في حديثه عن وجود موروث في أمريكا كذلك بالنسبة للذرة وسيتم الاستفادة منه كثيرا، مشيرا إلى تشكيل لجنة فنية لحصر الضرر والتلف وسوف يكون هناك وضع للأولويات في كيفية التنفيذ لأن الخسائر كبيرة، مؤكدا أهمية وضع أولويات مهمة تساعد في تسيير العمل، وهذه اللجنة ستجتمع في الأسبوع القادم. واصاف بالقول “سنستلم من اللجنة الفنية الجدول بكل الخسائر وسنضع الأولويات المهمة لتفيذها”.
سونا
اسماء عثمان
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