العدل والمساواة في وادي سيدنا العسكرية، قاعدة حطاب العملياتية، الكلية الحربية، والقيادة العامة

قام وفد من قيادة الحركة بزيارة تفقدية إلى ولاية الخرطوم، برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس الحركة، وبرفقة القائد العام للحركة،الفريق / عمدة طاهر حماد. شملت الزيارة عدداً من المواقع العسكرية الاستراتيجية، حيث تفقد الوفد منطقة وادي سيدنا العسكرية، وقاعدة حطاب العملياتية، بالإضافة إلى الكلية الحربية، قبل أن يختتم جولته في القيادة العامة. وخلال الجولة، التقى الوفد بعدد من القيادات العسكرية، واطلع على الأوضاع الميدانية وسير العمل في هذه المواقع، مؤكدين على أهمية التعاون والتنسيق لتعزيز الأمن والاستقرار. وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحركة لمتابعة الأوضاع العسكرية والميدانية، والوقوف على جاهزية القوات في مختلف المواقع الاستراتيجية. إعلام العدل والمساواة السودانية

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