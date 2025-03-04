التفاوض وسيلة تواصل أو حوار بين الأفراد أو المنظمات أو الدول للتوصل إلى حلول أو اتفاقيات، التفاوض في الغالب يهدف إلى الوصول إلى فائدة لأطراف التفاوض.

التفاوض ليس دائمًا لحل المشكلات وإنما لعقد الاتفاقيات التعاونية والصفقات التجارية والعلاقات الثقافية والاقتصادية والعلمية وغيرها.

من صعوبات التفاوض أن تكون الأهداف مختلفة أو يكون المفاوض بلا صلاحيات لاتخاذ القرار ويتحتم عليه التفاهم مع مرجعه، ومنها حين يكون التفاوض عبر وسيط كما يحدث في بعض المفاوضات السياسية حول نزاعات تحتاج إلى حلول تحقق رضا الطرفين، فكيف إذا كان هناك أكثر من طرف!

المفاوض يحتاج إلى ثقافة ومهارة في فن التواصل والحوار، وأن يكون مسلحًا بالمعلومات، ملمّاً بموقف الجهة التي يمثلها، ملمّاً بتاريخها وثقافتها وإنجازاتها وخططها المستقبلية، تبرز في حضوره ولغته وثقته قوة الدولة وقوة مواقفها.

عندما يكون التفاوض بين فريقين وليس بين شخصين فهذا يعطي كل فريق قوة في التفاوض إذا وجد الانسجام والتنظيم بين أعضاء الفريق مع وضوح العلاقة التنظيمية بين رئيس الفريق والأعضاء، المهم هو أن يكون فريق التفاوض ممثلًا للدولة وليس لأحزاب دون أخرى.

في عالم السياسة، إذا وجدت الخلافات والعلاقات المتوترة يكون الخيار الأول والأفضل هو طريق التفاوض لمن ينشد السلام، أما الطريق الثاني فقد ينتج عنه فشل المفاوضات لعدم توفر شروط نجاحها، ومن أهم هذه الشروط تحقق مبدأ الاحترام والأهداف المشتركة. كيف تكون حالة التفاوض –مثلاً– بين بلد محتل مع بلد يقاوم الاحتلال وينشد الحرية والاستقلال؟ كيف ينجح التفاوض المستند على مبدأ القوة؟

العالم حين تجتاحه نزاعات دولية وتنافس محموم في المجالات الاقتصادية والسياسية والتقنية لن يسوده السلام إلا من خلال مفاوضات تحترم حقوق الجميع وتحقق العدالة للجميع وتحترم سيادة الدول، والقوانين الدولية، إذا لم يتحقق ذلك تكون النتيجة استمرار النزاعات والحروب والكوارث الإنسانية.

الوصول إلى قناعة أطراف التفاوض هو الهدف النهائي لعملية التفاوض في أي مجال، هذه القناعة لا تكون سهلة المنال إذا كان الطرف القوي يقرر ما يريد ثم يقترح التفاوض! الحالة هنا هي قناعة طرف على حساب طرف آخر، وبمعنى آخر هي قرار مطروح للتفاوض وهو غير قابل للتفاوض.

أسئلة التفاوض:

لماذا التفاوض إذا كانت شروط نجاح التفاوض غير متوفرة؟

لماذا التفاوض إذا كان أحد أطراف التفاوض يقرر ما يريد ويعلن أن ذلك غير قابل للنقاش؟

لماذا التفاوض إذا كان ما يتفق عليه لن ينفّذ؟

لماذا التفاوض إذا كان تمثيل الدول أو الشركات غير متكافئ؟

لماذا التفاوض بدون أهداف واضحة؟

لماذا التفاوض إذا كان المفاوض بلا صلاحيات؟

لماذا التفاوض إذا كانت الاتفاقية مكتوبة بلغة غامضة وتتطلب مفاوضات جديدة لحسم الجدل؟

لماذا التفاوض بدون تحضير جيد ومشاركة المفاوضين المناسبين من حيث المعرفة والخبرة التفاوضية؟.

يوسف القبلان – جريدة الرياض

