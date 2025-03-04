سيطرة الجيش السوداني علي جسر المنشية يعني عملياً سقوط فزّاعة عصابات مليشيات التمرد بشرق النيل عامة وكسر شوكتها وتشتيت شملها في مناطق واسعة بعمق منطقة ظلت مصدر قلق ومهدداً أمنياً للعاصمة الخرطوم من جهة الشرق .. ■ بسط السيطرة علي كبري المنشية يعني عملياً خلو كل الأحياء والمناطق غرب الكبري من المليشيات ويفتح الطريق لتلاقي الجيوش بالقيادة العامة والإنفتاح جنوباً لتلاقي تاريخي مع أبطال المدرعات .. ■ رمزية إنتصارات الجيش في شهر رمضان المبارك سيتم تتويجها بحول الله بإنتصار باهر سيؤكد لعصابات المليشي حميدتي أن قرارها بإشعال الحرب في رمضان كان خطأ عمرهم الذي أوردهم المهالك .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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