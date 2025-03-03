مناوي : تهجير المليشيا للمواطنين من ديارهم حتي يتسني لهم إقامة دولة آل دقلو

قال حاكم إقليم دارفور ، مني اركو مناوي ، “إذا كان ضمير العالم مستيقظآ ، فلا شك أنهم سيكتفون بمشاهدة هذا المشهد المؤثر وكلمات هذه المرأة المسكينة . واضاف في تغريدة له علي الفيسبوك أختي ، إن هدف هذه المليشيا هو تهجيركم من دياركم ليتسنى لهم إقامة دولة آل دقلو ، وإعتبر مني ذلك مجرد أضغاث احلام ، قائلاً ( ولن نسمح لهؤلاء المستوطنين بالاستمرار و سنعيدهم إلى حيث جاءوا . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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