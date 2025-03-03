تفاقم الأوضاع الإنسانية لنزحي منطقة الحاج يوسف “عد بابكر، والوادي الأخضر”

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شكت غرفة طوارئ شرق النيل بالخرطوم، من تفاقم الأوضاع الإنسانية لسكان أحياء منطقة الحاج يوسف النازحين إلى وحدتي “عد بابكر، والوادي الأخضر” الإداريتين، إثر فرارهم من منازلهم بعد تصاعد الاشتباكات العسكرية.
وكشفت”الغرفة” في بيان، إن الوضع الإنساني يزداد سوءاً بسبب التكدس الكبير للسكان في مناطق النزوح بالتزامن مع شهر رمضان، ما يستدعي توفير ملاجئ آمنة، سلال غذائية، مياه شرب نظيفة، إلى جانب الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، مناشدة المنظمات الإنسانية والخيريين، للتدخل العاجل والمساهمة في تخفيف معاناة المتضررين.
الحدث_السوداني
هبة علي
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