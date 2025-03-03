النائب العام المصري يستقبل نظيره السوداني بمقر مكتبه بالقاهرة

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استقبل النائب العام المصري المستشار محمد شوقي،،بمقر مكتبه بالقاهرة، النائب العام مولانا/ الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام لجمهورية السودان، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.
وقد أعرب النائب العام المصري عن ترحيبه بضيفه الكريم، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
وتضمن اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الثنائي في مجالات مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
هذا، وقد سبق اللقاء زيارة النائب العام السوداني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وكان في استقباله السيد المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بجاهزية المعهد ودار الضيافة.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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