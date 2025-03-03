شرطة دبي: وفاة سائق شاحنة اندلع حريق فيها ثم اصطدمت بأخرى

كشف اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن وقود حادث مروري ناتج عن احتراق إحدى الشاحنات ثم انحرافها ودخولها الشارع المعاكس، مما أدى إلى وقوع تصادم مع شاحنة أخرى.

وبين المزروعي أن الحادث أسفر عن وفاة سائق الشاحنة المُحترقة، وإصابة السائق الآخر بجروح بليغة تم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال اللواء المزروعي “أن المعلومات الأولية كشفت أن الحادث وقع نتيجة احتراق إحدى الشاحنات أثناء سيرها على شارع ذو مسارين، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها ودخولها الشارع المعاكس قبل اصطدامها بشاحنة قادمة من الاتجاه المقابل وجهاً لوجه”.

وأشار إلى أن خبراء حوادث السير انتقلوا إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ لإجراء المعاينة وجمع الأدلة الدقيقة بهدف تحليل كافة الملابسات والتأكد من الأسباب التفصيلية وراء وقوع الحادث. كما قامت الدوريات المرورية بتأمين موقع الحادث وتنظيم حركة السير في المنطقة لتفادي حدوث اضطرابات مرورية إضافية، مع تسهيل وصول فرق الإسعاف والإنقاذ بأسرع وقت ممكن.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور، أن مثل هذه الحوادث تُظهر خطورة عدم التأكد من سلامة أجزاء المركبة، حيث قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، مضيفاً أن شرطة دبي تعمل باستمرار على تعزيز التوعية المرورية من خلال حملات إعلامية وبرامج رقابة ميدانية مُكثفة بهدف تقليل المخاطر والسلوكيات الخطرة على الطريق.

ودعا اللواء سيف المزروعي السائقين ومُستخدمي المركبات بكافة أنواعها، إلى ضرورة التأكد من توافر كافة إجراءات الأمن والسلامة على متن السيارة، وإجراء “الفحص الدوري” و”الصيانة الوقائية” لها لضمان كفاءتها وسلامتها على الطريق.

وأكد اللواء المزروعي على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين واللوائح المرورية أثناء القيادة، مُحذراً من تركيب أية إضافات خارجية على المركبات من غير الجهات المعتمدة، إذ إن هذه الإضافات غالباً ما تؤدي إلى كثرة الأعطال وتُعد سبباً رئيساً في اندلاع الحرائق.

وأشار المزروعي إلى أن شرطة دبي تنفذ حملات توعوية وضبطيات مُكثفة تهدف إلى ضبط المركبات غير الملتزمة بقوانين السير، حفاظًا على سلامة مُستخدمي الطريق وحماية الأرواح، موضحاً أن “الفحص الدوري” و”الصيانة الوقائية” للمركبات يُعدان من الركائز الأساسية لتقليل مخاطر الحوادث، إذ تُسهم في الكشف المبكر عن الأعطال ومنع حدوث مشكلات قد تؤدي إلى حوادث مميتة.

صحيفة الامارات اليوم