الدمازين - النيل الأزرق نفذ مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بالدمازين تمويل سلة رمضان لأكثر من (560) أسرة للعاملين بالدولة في عدد من المؤسسات الحكومية وقال مدير مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بحاضرة إقليم النيل الأزرق محمد دوكة إن المصرف ابتدع عدد من مشروعات التمويل المبتكرة لتناسب محدودي الدخل وفق شروط بنك السودان لمنح التمويلات المصرفية ومن تلك المشروعات الطرد السلعي المستمر للموظفين وتمويل الاضاحي وسلة رمضان وقال إن الفرع درج على تقديم التمويل لمختلف الشرائح الصغيرة ومحدودي الدخل عبر كافة فروعه ال67 المنتشرة بمختلف الولايات . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر الادخار يقدم التمويل لأكثر من (560) اسرة بالدمازين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.