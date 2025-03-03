هذا الحدث محطة فاصلة في معارك حرب الكرامة ضد مليشيات التمرد بدارفور .. ■ المتحركات القادمة من منطقة الدبة بالولاية الشمالية تلتقي عند نقطة التجمع المحددة بدارفور .. ■ لحظة مفصلية في المعركة المشتركة ضد عصابات الجنجويد .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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