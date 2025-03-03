شف اجتماع لدكتور فتح الرحمن محمد الأمين المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم الوزير المكلف مع المدير العام لمستشفى احمد قاسم دكتور هدى حامد والمدير الطبي بالمستشفى دكتورة هبه عبدالعال بحضور المستشارين والمدراء الاداريين بالمستشفى وبحضور مسؤول الهندسة الطبيبة بوزارة الصحة آدم ابراهيم عبدالسلام، كشف عن تدمير وإتلاف لجهاز (قاما كاميرا) خاص بمرضى القلب يعمل على تصوير الاوردة والشرايين قيمته أكثر من مليون دولار أمريكي على يد أفراد المليشيا المتمردة. واطلعت المدير العام لمستشفى احمد قاسم الوزير المكلف بالتفصيل على التدمير الممنهج الذي اتبعته المليشيا في تدمير محطتي الكهرباء والاكسجين وإتلاف جميع الكيبولات الخاصة بها والاستيلاء على المحولات والكوابل بعد استخراجها من باطن الأرض، فضلا عن نهب كافة الأجهزة والمعدات الطبية. ووجه دكتور فتح الرحمن مدير عام المستشفى بإعداد تقرير شامل يعالج كافة التحديات التشغيلية التي كانت تواجه المستشفى قبل اندلاع الحرب ويحدد حجم الدمار والتكلفة المعيارية لما اتلفته المليشيا المتمردة بمستشفى احمد قاسم الذي كان يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لمئات مرضى القلب والكلى والأطفال بولاية الخرطوم والقادمين من ولايات أخرى، قبل أن يعلن الوزير المكلف خلال الاجتماع عن تعهد عدد من الجهات الداعمة لاعادة تأهيل المستشفى توطئة لتشغيله خلال الفترة القليلة القادمة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة المكلف بالخرطوم يوجه بإعداد تقرير شامل لحجم الدمار بمستشفى أحمد قاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.