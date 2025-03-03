نرحب بتصريحات السيد رمتان لمامرة نيابة عن تصريحات الامين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيرش وكذلك تصريحات المبعوث النرويجي بدعمهم لخارطة طريق الحوار السوداني -السوداني بداخل البلاد ونستغرب لموقف بعض الأطراف السياسية المستهجنة لذلك ، الصحيح أن الحوار مملوك للسودانيين وفي داخل البلاد ويجب أن نعمل على إنجاحه في فرصة تاريخية لا يجب تفويتها، بحوار شفاف وشامل وجاد وذو مصداقية. مبارك اردول

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