شاهد بالصورة والفيديو.. منزل فنان سوداني شهير يتعرض لدمار كامل والجمهور يواسيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره حديثاً من أمام منزل أحد المطربين السودانيين, بأحد أحياء مدينة بحري, بالعاصمة الخرطوم. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف ناشرو المقطع عن صاحب النزل مؤكدين أنه منزل الفنان المعروف عبد الله البعيو. ووفقاً لما أظهر المقطع فقد تعرض منزل “البعيو”, لدمار شامل بسبب الحرب التي شهدتها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد تعاطف المئات مع الفنان, وقاموا بمواساته في تعليقاتهم متمنين أنه يعوضه خيراً. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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