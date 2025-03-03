شاهد بالفيديو.. إفطار سودانيين بمنطقة “كعابيش” بحي فيصل بالقاهرة يخطف الأضواء ومتابعون: (طلعنا من السودان لكن السودان حلف ما يطلع مننا)

خطف إفطار أقامه سودانيون, بمنطقة “كعابيش”, التي تقع بحي فيصل محافظة الجيزة, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرج عدد كبير من السودانيون, بإفطارهم الرمضاني, في الشارع العام بحي كعابيش المعروف بازدحام السودانيين فيه.

مبادرة السودانيين, خطفت الأضواء ونالت إشادة المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي, الذين كتبوا: (طلعنا من السودان لكن السودان حلف ما يطلع مننا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)