شاهد بالفيديو.. الفنان إسماعيل حسب الدائم يفاجئ طبيبه المصري.. يغني له داخل العيادة ويعرفه بنفسه وبشهرته في السودان

فاجأ الفنان السوداني, الكبير إسماعيل حسب الدائم, طبيبه المصري, وذلك خلال معاودته بعيادته الخاص بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قام الطبيب المصري, بتصوير مقطع فيديو للفنان السوداني, بعد نهاية المقابلة الطبية معه. الفنان إسماعيل حسب الدائم, ردد أغنيته الشهيرة (أديني رضاك قدامي سفر), وسط إعجاب وانبهار الطبيب, الذي لم يكن على علم بشهرة الفنان في السودان. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عرف إسماعيل, الدكتور بنفسه وأكد له أنه فنان معروف في السودان, وطالبه بالسؤال عنه عند مقابلته لأي سوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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