شاهد بالفيديو.. بعد تهميشهم في حكومة نيروبي.. جنود مجلس الصحوة الثوري الذين يقاتلون ضمن قوات الدعم السريع يهددون بالانسلاخ والتصعيد

أصدر مجلس الصحوة الثوري, بيان هدد فيه قيادات الدعم السريع, وذلك بعد تهميشهم في تشكيل حكومة نيروبي, حسبما جاء في البيان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج قائد المجلس موسى الغالي, في بيان ذاعه أمام جنوده أعلن فيه تهميشهم الواضح من قبل قيادات الدعم السريع, والأحزاب الموقعة معهم في تشكيل الحكومة الموازية.

وأمهل موسى, المسؤولين 72 ساعة فقط, لمراجعة الوثيقة التي لم يتم ذكرهم فيها, ولوح بالانسلاخ والتصعيد في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)