قائد الفرقة الأولى مشاه:إكتمال تحرير الجزيرة وخلوها من التمرد

شرف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة اليوم بصالة نادي ضباط القوات المسلحة بمدني تدشين توزيع فرحة الصائم والحقيبة المدرسية لأبناء وبنات شهداء الكرامة.

حيث أعلن الوالي التزام حكومة الولاية برعاية أبناء وبنات الشهداء وفاء لأرواح الشهداء.

من جانبه أعلن اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاه اكتمال تحرير الجزيرة وخلوها من التمرد.

وكشف الدكتور إبراهيم عبد الله الحسن مدير منظمة الشهيد بالولاية أن عدد الشهداء بالولاية 2600 شهيداً مشيراً إلى أن برنامج المنظمة يستهدف توزيع 1700 كيساً ضمن برنامج فرحة الصائم بكلفة 130 مليون جنيهاً بكلفة إضافة لعدد 900 حقيبة مدرسية ولفت لاهتمام المنظمة بسكن الشهداء بتوفير قطعة لأسرة الشهيد وتقديم مشاريع إنتاجية وإعفاء من الرسوم الدراسية والجامعات الحكومية والإعفاء من رسوم المياه.

فيما أكد الأستاذ الجيلي عطا المنان مدير ديوان الزكاة بمحلية مدني وقوف الديوان مع الشهداء ودعمه.

سونا