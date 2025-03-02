محمد رمضان يحكي موقف طريف بينه وبين طفل فائز في برنامجه «مدفع رمضان»

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حل الفنان محمد رمضان ضيف في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة «ON»، وتحدث خلال اللقاء عن كواليس برنامجه «مدفع رمضان»، الذي يعرض في رمضان 2025.
وحكى محمد رمضان موقف طريف مع فائز في برنامجه مدفع رمضان قائلا: «لقيت طفل بمليون بطل، شايل صنية أكبر منه ونازل بدري وأما قولتله انت كسبت قالي الحمدلله أنا اصلا نازل مكان أخويا، فقولتله دي رسالة لأخوك أنه مصحاش بدري، لترد منى الشاذلي: «انت قاصد تقهر أخوه كده يا محمد».
يذكر أن برنامج «مدفع رمضان» يعرض طوال شهر رمضان 2025، عقب أذان المغرب مباشرةً عبر قناة «DMC».
المصري اليوم
اسماء عثمان
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