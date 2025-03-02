أنشيلوتي مدرب ريال مدريد محبط ويخشى تكرار سيناريو بيتيس أمام أتلتيكو

يؤمن الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن فريقه لن يكون قادرا على الفوز في الديربي الأوروبي ضد أتلتيكو إذا ظهر بنفس المستوى الذي لعب فيه ضد ريال بيتيس.

وتعرّض ريال مدريد أمس لخسارته الرابعة في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي وذلك بنتيجة 1-2 في المباراة ضد بيتيس التي جرت على ملعب بينيتو فيامارين لحساب الجولة الـ26.

وقدّم ريال مدريد خلال المباراة مستوى باهتا حيث فقد الكرة مرات عديدة خاصة في الشوط الأول، وهو ما أقر به أنشيلوتي الذي ظهر في المؤتمر الصحفي قلقا ومحبطا وفق وصف صحيفة “ماركا” الإسبانية، قبل مواجهة الفريق القادمة في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي “إذا لعبنا بهذه الطريقة ضد أتلتيكو فلن نفوز، هذا واضح جدا. آمل أن تكون مباراتنا ضد بيتيس بمثابة جرس إنذار لنا، لقد كنا أفضل وأكثر تماسكا في المباريات السابقة”.

ويستقبل ريال مدريد جاره أتلتيكو الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية العريقة.

وعند سؤاله عن غياب الالتزام لدى لاعبيه ضد بيتيس أجاب: “في الحقيقة لا أعرف فأنا لست داخل عقولهم، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على الإيقاع، خسرنا الكرة 27 مرة في الشوط الأول”.

وفي الوقت نفسه اعترف المدرب البالغ من العمر 65 عاما بأن هذه الهزيمة هي الأكثر إيلاما للفريق هذا الموسم، خاصة أنها جاءت في وقت حساس كما أن الميرنغي اكتفى بجمع 5 نقاط من آخر 15 ممكنة.

وعلّق أنشيلوتي على ذلك بالقول “هذه خسارة مؤلمة علينا أن نرد بسرعة، من الصعب الخسارة في هذا التوقيت من الموسم لأن جميع الفرق تقاتل”.

وتابع: “لم نقدم مباراة جيدة رغم أننا بدأنا بشكل رائع، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على المستوى والالتزام المطلوبين، المنافس استحق الفوز”.

وقرر أنشيلوتي استبدال النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقة 75 من عمر المباراة ودفع بالبرازيلي الشاب إندريك بدلا منه.

وعن سبب سحب مبابي قال الإيطالي “كان يعاني من مشكلة (خلع الضرس) ولم يتدرب كثيرا، لذا فضلت إخراجه”.

وتراجع ريال مدريد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ توقف رصيده عند 54 نقطة، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر المؤقت، خاصة أن برشلونة (54 نقطة) سيستقبل ريال سوسيداد اليوم وفي حال فوزه فإنه سينفرد بالصدارة.

الجزيرة