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مقتل قائد بارز بـ “المليشيا” في كردفان

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هبة علي 0 تبليغ

  • مقتل قائد بارز بـ “المليشيا” في كردفان 1/2
  • مقتل قائد بارز بـ “المليشيا” في كردفان 2/2

أفادت صحيفة أخبار شرق كردفان الإلكترونية بمقتل القيادي في مليشيا الدعم السريع، حسن رابح، وذلك إثر غارة جوية نفذها سلاح الجو السوداني نهار أمس الأول، غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان.
وبحسب الصحيفة ، فإن حسن رابح كان مسؤولًا عن ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين الأبرياء، و اضافت انه عرف بوحشيته في قيادة العمليات العسكرية ضد السكان في المناطق التي سيطرت عليها المليشيا . و يعد مقتله ضربة موجعة للمليشيا التي تواجه ضغطًا متزايدًا من القوات المسلحة السودانية في عدة جبهات، خصوصًا في كردفان ودارفور.

التيار

صورة هبة علي

هبة علي

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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