- 1/2
- 2/2
أفادت صحيفة أخبار شرق كردفان الإلكترونية بمقتل القيادي في مليشيا الدعم السريع، حسن رابح، وذلك إثر غارة جوية نفذها سلاح الجو السوداني نهار أمس الأول، غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان.
وبحسب الصحيفة ، فإن حسن رابح كان مسؤولًا عن ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين الأبرياء، و اضافت انه عرف بوحشيته في قيادة العمليات العسكرية ضد السكان في المناطق التي سيطرت عليها المليشيا . و يعد مقتله ضربة موجعة للمليشيا التي تواجه ضغطًا متزايدًا من القوات المسلحة السودانية في عدة جبهات، خصوصًا في كردفان ودارفور.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قائد بارز بـ “المليشيا” في كردفان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.