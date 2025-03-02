احذر.. نقص هذه الفيتامينات يخفض مستوى الذكاء

لقد ثبت أن الذكاء أو معدل الذكاء يتأثر بالجينات والبيئة والنظام الغذائي، ورغم أن التعلم والتحدي المعرفي يساهمان بشكل كبير في النمو الفكري، فإن التغذية لها أيضًا مساهمة أساسية، يعتمد نشاط الدماغ والذاكرة والذكاء بشكل عام على المعادن والفيتامينات، ويميل نقص هذه العناصر الغذائية خلال مراحل الطفولة المبكرة إلى إعاقة النمو الفكري، وتقليل مستوى الذكاء، وجعل الفرد أكثر عرضة للإصابة بالأمراض العصبية.

– نقص اليود يمكن أن يخفض مستويات الذكاء بما يصل إلى 15 نقطة

اليود معدن أساسي مطلوب لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية، التي تنظم نمو المخ والتمثيل الغذائي، ووفقًا للدراسات، فإن نقص اليود أثناء الحمل والطفولة المبكرة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الذكاء بما يصل إلى 15 نقطة، لذلك يعد ضمان تناول اليود بشكل كافٍ، وخاصة للنساء الحوامل والأطفال الصغار، أمرًا بالغ الأهمية لوظائف المخ المثلى.

– نقص الحديد يقلل من القدرة على التركيز

يلعب الحديد دورًا أساسيًا في نقل الأكسجين وتسهيل عملية التمثيل الغذائي للطاقة في الدماغ، يؤدي نقصه إلى فقر الدم والتعب وانخفاض القدرات الإدراكية، يرتبط نقص الحديد أثناء الرضاعة والطفولة بقدرة التركيز المحدودة ومتوسط ​​سعة الذاكرة المنخفضة ومعدل الذكاء، الأطعمة التي تحتوي على الحديد هي اللحوم الحمراء والسبانخ والعدس والحبوب التي تحتوي على مكملات الحديد والمكسرات ،يزداد امتصاص الحديد من الطعام باتباع نظام غذائي غني بفيتامين سي مثل البرتقال والطماطم.

– إن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 يفتقرون إلى مهارات حل المشكلات

فيتامين ب12 ضروري لنمو المخ ووظائف الأعصاب وتخليق الحمض النووي، يؤدي نقص هذا الفيتامين إلى مضاعفات عصبية وفقدان الذاكرة وتدهور عقلي، تشير الأبحاث إلى أن الأطفال الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين ب12 لا يؤدون بشكل جيد في تمارين حل المشكلات ويكون لديهم درجات ذكاء أقل، يوجد فيتامين ب12 بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، قد يحتاج النباتيون إلى مكملات لتلبية احتياجاتهم اليومية.

صدى البلد