حظي مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, باعجاب منقطع النظير من المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول الفريق أول شمس الدين كباشي, وهو جالس وسط جنوده في مائدة إفطار رمضاني. https://www.facebook.com/reel/1585005139122478 إفطار نائب القائد العام للجيش منح الجنود روح معنوية كبيرة ظهرت في تفاعلهم مع تواجد الفريق أول وسطهم في المائدة الرمضانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفريق أول شمس الدين كباشي يتناول الإفطار وسط جنوده بتواضع كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.