بنزيما ينهي الجدل حول علاقته برونالدو

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أعاد كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، متابعة زميله السابق في ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على منصة “إنستجرام”.
وأثار بنزيما جدلا واسعا مؤخرا حول علاقته برونالدو، بعدما ألغى متابعته على “إنستجرام”، في خطوة أعقبت تصريحات النجم الفرنسي، التي اعتبر فيها أن البرازيلي رونالدو نازاريو هو الأفضل تاريخيا من وجهة نظره، وليس كريستيانو.لكن بنزيما أعاد متابعة “الدون”، منهيا عاصفة الجدل التي أحاطت بعلاقة الثنائي، الذي لعبا سويا لأكثر من 8 سنوات.وكان الفرنسي قد صرح مؤخرا “أعتقد أن لكل شخص الحق في اعتقاد ما يريده، فإذا كان يعتقد أنه اللاعب الأفضل في التاريخ، فهذا رأيه”، وذلك تعقيبا على تصريحات سابقة للنجم البرتغالي، اعتبر فيها أنه الأفضل تاريخيا بالأرقام.
كووورة
اسماء عثمان
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