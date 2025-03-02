شاهد بالفيديو.. أثارت غضب المتابعين.. فتاة سودانية تصف (عواسة الكسرة) بالظاهرة السلبية وتتمنى إختفائها عن الحياة

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أثارت فتاة سودانية غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو من استطلاع لأحد البرامج.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفتاة تسببت في غضب المتابعين بعد وصفها “عواسة الكسرة” بالظاهرة السلبية.
https://www.facebook.com/reel/1317357519588607
كما تمنت أن تختفي عن الحياة على الرغم من عدم إلمامها بصناعتها “عواستها”, وهو ما أغضب الجمهور وجعله يهاجم الفتاة بقوة خلال التعليقات.
ويشير محرر موقع النيلين, إلا أن “الكسره” تعد من أشهر الأكلات الشعبية في السودان, حيث تحظى بمحبة جارفة عند السودانيين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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