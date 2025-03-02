إدارة المرور السريع ولاية الخرطوم تفوج قافلة العودة الطوعية لمواطني الجزيرة وسنار

أكد الأستاذ احمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم إهتمام حكومة الولاية بدعم وإسناد مبادرات العودة الطوعية لمختلف الولايات وقال لدى مخاطبته وداع الدفعة الثانية من مبادرة الإنصرافي للعودة الطوعية المجانيه بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة وشركة تاركو للنقل بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية – قال نحن سعداء للعمل الطيب الذى انبرى له نفر نفر كريم من أبناء البلد كل أسهم بما عنده لتسهيل للعودة الطوعية للمواطنين خاصة بعد تطهير ولايتي الجزيرة وسنار وخلوها من دنس التمرد مبيناً أن هذه الحرب امتحنت الدولة الشعب الذي تجاوزها بصبر وثبات المحنة وقوة وعزيمة مؤكداً بدء العمران في المناطق المحررة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن مشيراً إلى أن المواطنين الذين لم تكتمل إجراءاتهم سيتم حصرهم وتجهيزهم للدفعات القادمة وقدم وإلي الخرطوم شكره للجنة المنظمة وجهاز المخابرات العامة والشرطة عبر إدارة المرور السريع التي تصاحب قافلة العودة الطوعية حتى وصول المواطنين لديارهم سالمين .

وكانت إدارة المرور السريع ولاية الخرطوم قد أكملت إستعداتها لعمليات تفويج مركبات العودة الطوعية للولايات المحررة تحت إشراف العميد شرطة عبد المنعم محمد ثاني مدير الإدارة حفظاً لأمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم وتحقيق السلامة المرورية حيث قامت بتفويج قوافل العودة الطوعية المجانيه لمواطني ولاية الجزيرة وسنار التي أستهدفت خلالها أكثر من سبعمائة وخمسين مواطن عبر (٢٠) بص سفري حيث إنطلقت عملية التفويج بقيادة الرائد شرطة رماح النور مشرف قطاع موقف شندي وصولاً لولاية الجزيرة .