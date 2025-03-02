قال المتحدث باسم تحالف “صمود” جعفر حسن للجزيرة مباشر إننا مستعدون للجلوس مع البرهان والتفاوض معه بشأن إيقاف الحرب وسنذهب إلى بورتسودان حال وافق على إنهائها – البرهان وافق على لقائنا وعلى رؤيتنا لإنهاء الحرب لكنه صرح لاحقاً بأنه لا يود الجلوس معنا – يجب نزع الشرعية عن جميع أطراف الحرب لأن الانحياز لأي منهم يعتبر تأييداً للحرب. الجزيرة – السودان

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كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم تحالف “صمود” جعفر حسن: البرهان وافق على لقائنا وعلى رؤيتنا لإنهاء الحرب لكنه صرح لاحقاً بأنه لا يود الجلوس معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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