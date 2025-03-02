شاهد بالفيديو.. قائد لواء البراء بن مالك “المصباح” يقبل رأس الشهيد “بحر”

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حاز على آلاف الاعجابات بعد انتشاره عبر السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع قائد لواء البراء بن مالك, المصباح أبو زيد طلحة, الذي يقاتل مع قواته ضمن صفوف القوات المسلحة, وهو يقبل رأس أحد الشهداء البارزين بالطائرة التي سقطت قبل أيام بأم درمان.
حيث ظهر المصباح, وهو يقبل رأس الشهيد اللواء بحر أحمد, قائد عمليات الخرطوم, بحري, وذلك أثناء لقاء جمعهما خلال فترة الحرب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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