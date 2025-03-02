شاهد بالفيديو.. طيار حربي سوداني يبهر المواطنين الجالسين أمام النهر بمدينة شندي باستعراضه بطائرته التي كادت أن تلامس الماء ومتابعون: (ناس شندي يتابعون فيلم أكشن على الهواء مباشرة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قيل أنه تم تصويره من مدينة شندي بولاية نهر النيل خلال الأيام الماضية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الذي حظي باعجاب كبير على السوشيال ميديا, طيار حربي وهو يستعرض بطائرته فوق النهر.

وفاجأ الطيار, المواطنين الذين كانوا يجلسون على ضفاف النيل بمدينة شندي, حيث قام هبط بالطائرة على مقربة من مياة النيل بطريقة إحترافية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاعل جمهور مواقع التواصل مع اللقطة, وكتب أحد ناشري المقطع: (ناس شندي يتابعون فيلم أكشن على الهواء مباشر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)