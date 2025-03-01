كيكل : المليشيا وفرت لي الوقود و الذخائر لدخول القضارف

قال قائد قوات درع السودان أبوعاقلة كيكل أن مليشيا الدعـ ـم السريـ ـع وفرت له الذخائر و الوقود لدخول القضارف و الآن هو يستخدمها ضدهم بعد انضمامه للجيش، مشيراً إلى تعرضه إلى ضغوط مستمرة من قيادة المليشيا لإسقاط الولاية.

و أضاف أن انضمامه للجيش كان غير مشروط و دون أي اتفاق و إنما كان انضمامه من أجل الوطن و المواطن و أنه لن يفرط في وحدة البلاد.