- 1/2
- 2/2
قال قائد قوات درع السودان أبوعاقلة كيكل أن مليشيا الدعـ ـم السريـ ـع وفرت له الذخائر و الوقود لدخول القضارف و الآن هو يستخدمها ضدهم بعد انضمامه للجيش، مشيراً إلى تعرضه إلى ضغوط مستمرة من قيادة المليشيا لإسقاط الولاية.
و أضاف أن انضمامه للجيش كان غير مشروط و دون أي اتفاق و إنما كان انضمامه من أجل الوطن و المواطن و أنه لن يفرط في وحدة البلاد.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر كيكل : المليشيا وفرت لي الوقود و الذخائر لدخول القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.