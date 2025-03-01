السماح للاعبين المسلمين بكسر صيامهم خلال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إيقاف مباريات بطولة كأس الاتحاد التي تتزامن مع موعد الإفطار في شهر رمضان المبارك، لفترة وجيزة من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين لكسر صيامهم.

وجاء في بيان قصير نشره الاتحاد الإنجليزي وأبرزته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): “سيتوقف اللعب خلال منافسات كأس الاتحاد لبعض الوقت حتى يتسنى للاعبين الصائمين الإفطار”.

وأضاف: “سيتم الاتفاق مسبقا على توقيت حدوث ذلك، لكن هذا التوقف لن يُستخدم كاستراحة لشرب الماء بالنسبة للفريق بالكامل، أو اعتباره وقتا مستقطعا لأغراض تكتيكية”.

ومن بين المباريات التي ستتزامن مع موعد الإفطار في إنجلترا مواجهتي مانشستر سيتي ضد بليموث المقررة اليوم، وكذلك مانشستر يونايتد ضد فولهام غدا الأحد.

وتنطلق مباراة السيتي وبليموث عند الساعة 17:45 بتوقيت غرينتش أي قبل دقيقتين فقط من موعد الإفطار، بينما تبدأ مباراة اليونايتد وفولهام الأحد عند الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي، ما يعني أن موعد الإفطار سيكون في الشوط الثاني وبالتحديد عند الساعة 17:49.

يُذكر أن بعض الفرق المتبقية في كأس الاتحاد الإنجليزي تضم في صفوفها لاعبين مسلمين وهم:

مانشستر سيتي: المصري عمر مرموش والأوزبكي عبد القادر خوسانوف.

مانشستر يونايتد: المغربي نصير مزاروي.

فولهام: الإسباني أداما تراوري.

ويشهد شهر رمضان إقامة جولة أخرى من أعرق البطولات الإنجليزية، إذ ستلعب مباريات الدور ربع النهائي في 29 و30 مارس/آذار الحالي، ما يعني أنه على الأقل ستُقام مباراتين أخريين في الشهير الفضيل.

ولا يُعد هذا الأمر غريبا على كرة القدم الإنجليزية، إذ اتخذ الدوري الإنجليزي الممتاز إجراءات مماثلة في السنوات الأخيرة حيث سمح للاعبين المسلمين بالإفطار خلال توقف اللعب الطبيعي كلعب رمية تماس أو ضربة مرمى أو ركلة حرة مباشرة.

وكان الدوري الأسترالي قد سمح مجددا للاعبين المسلمين بتناول الإفطار سريعا خلال المباريات في شهر رمضان، من خلال إيقاف اللعب لمدة 90 ثانية.

وقال أنس وهيم لاعب منتخب المغرب تحت 23 عاما والمحترف في نادي سيدني إن المبادرة التي قدمتها رابطة الدوري الأسترالي الموسم الماضي بإيقاف اللعب لمدة 90 ثانية وقت الإفطار كانت مهمة للغاية للاعبين المسلمين

وسيكون لدى أنس فرصة للاستفادة من فترة الاستراحة خلال موعد الإفطار لدى مشاركته في مباراة سيدني ومكارثر المقررة اليوم السبت.

الجزيرة