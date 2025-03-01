بعد إصابته.. فيفي عبده توجه رسالة دعم لـ أحمد السقا

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وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة إلى الفنان أحمد السقا، وذلك بعد إصابته أثناء تصوير مسلسل «العتاولة 2».
ونشرت فيفي عبده صورة لـ السقا عبر خاصية «الاستوري» على حسابها بموقع «انستجرام» وعلقت قائلة: «سلامتك ألف سلامة يا حبيبي إن شاء يتم شفاك على خير».
مسلسل العتاولة يشارك في بطولته: طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبوسريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، وزينب العبد، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف، ومن إخراج أحمد خالد موسى.
المصري اليوم
اسماء عثمان
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