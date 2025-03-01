الدعم السريع قامت بعمليات تصفيات للمواطنين المحتجزين لديها مدينة نعيمة بولاية النيل الابيض

شاعر الدعم السريع كشفت منصة نداء الوسط، عن العثور على جثمان المواطن “برعي الصادق” أحد السكان المختطفين في مدينة نعيمة بولاية النيل الأبيض من قبل قوات الدعم السريع.

وقالت المنصة في بيان، إن الدعم السريع، قامت بعمليات تصفيات للمواطنين المحتجزين لديها قبل دخول الجيش “وتحرير المنطقة” من قبضتها. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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