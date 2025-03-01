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نشر شاب سوداني, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تناقلته عدد من الصفحات على فيسبوك.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حاول الشاب خلال المقطع تصوير مقطع فيديو مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول, عبد الفتاح البرهان, لحظة مروره في موكب ضخم.
قائد الجيش فاجأ الشاب الذي طلب التصوير معه قائلاً: (انت قبيل ما صورت واحد) ليرد عليه الشاب (بتكيف ليك بس والله) ليتفجر البرهان بالضحكات.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل الجمهور المقطع وردة فعل قائد الجيش بإعجاب كبير, حيث كتب أحدهم: (الكاهن رغم مشغولياته عارف أي حاجة حتى الناس الطلبت تتصور معه).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. أثناء موكب ضخم.. الرئيس البرهان يضبط شاب أراد التصوير معه أكثر من مرة وينفجر بالضحكات من رده ومتابعون: (الكاهن رغم مشغولياته عارف أي حاجة حتى الناس الطلبت تتصور معه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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