وزير المالية يتفقد مواطني ولاية الخرطوم ويسلم الوالي طليعة قوافل دعم الوزارة لهم

جبريل ابراهيم ترأس د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وفد وزارة المالية الزائر لولاية الخرطوم اليوم بهدف الاطمئنان ميدانياً على المواطنين المتأثرين بالحرب.

وسلم الوزير لوالي الخرطوم طليعة قوافل إسناد ودعم وزارة المالية لمواطني الولاية على أن تتوالى بقية القوافل في الأيام المقبلة.

وتضمنت الطليعة عدد 29 جراراً تحمل على متنها 1450 جوال ذرة ، وذلك في سياق اهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للمواطنين.

فيما تبلغ جملة حمولة القوافل المسيرة من الوزارة للمواطنين 40 ألف جوال ذرة و 10 ألف جوال سكر يتوالى وصولها تباعاً. اليوم التالي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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