تدمير إرتكازات رئيسية و مدرعة صرصر وإستلام عدد من مواقع مليشيا آل دقلو المتمردة بالفاشر

دمرت قوات الفرقة السادسة مشاة بالفاشر مدرعة صرصر تتبع لمليشيا آل دقلو المتمردة مع كامل طاقمها وإستحوذت على مخارن للأسلحة والذخار للمليشيا في إلإتجاه الجنوبي الشرقي لمدينة الفاشر.

كما تمكنت القوات مساء أمس بحسب الايجاز الصحفي للفرقة السادسة مشاة، تمكنت و من خلال عمليات التمشيط الراتبة التي تقوم بها داخل احياء الفاشر الشرقية والجنوبية الشرقية من قتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا المتمردة وتدمير عدد من إرتكازاتها الرئيسية وإستلام عدد من مواقعها، كما أدت العملية الى تشتيت مايقارب فصيلا كاملا والقبض على آخرين كاسرى والذين افصحوا ان مخطط المليشيا للفترات القادمة كانت تقوم على إعداد العدة لمهاجمة المتحركات القادمة الى داررفور وقطع الطترريق عليها

وأضاف الايجاز الصحفي ان القوات قد أسقطت ودمرت عدد من الطائرات الانتحارية المسيرة التي أطلقتها المليشيا على بعض احياء المدينة دون أهداف محددة، مشيرا إلى أن المليشيا قصفت الجمعة الأحياء الجنوبية الغربية ولكنها لم تسفر عن اية خسائر.

وجددت الفرقة السادسة مشاة التأكيد بان الاوضاع تحت السيطره القوات في جميع تشكيلاتها متقدمة ومنفتحة على جميع المحاور بمعنويات عالية ممزوجة بطعم الإنتصارات، ودعت الفرقة السادسة مشاة المواطنين الي ضرورة الحيطة والحذر وعدم التواجد في تجمعات حفاظا على سلامتكم.

سونا