قائد القوات البرية بمعركة الكرامة: الحرب في نهايتها ونستشرف البناء والتعمير

شرف الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي الجزيرة وأعضاء لجنة أمن الولاية وأعيان ورموز محلية المناقل بالمناقل إحتفال المحلية باللواء الركن أحمد حنان صبير قائد القوات البرية في معركة الكرامة والي الجزيرة الأسبق. حيث عبر الوالي عن فخره واعتزازه بأبناء المناقل الذين ضحوا بالغالي والنفيس في الحفاظ على تراب أرضها ممتدحا دور المحتفى به في رفع الروح المعنوية عبر الدعم اللوجستي المتصل من القيادة العامة محييا القوات المسلحة في معركة الكرامة في شخص اللواء الركن حنان قائد القوات البرية.

من جانبه عبر اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير قائد القوات البرية بمعركة الكرامة عن شكره للذين قاموا بتكريمه من أبناء المناقل الخلص متمنياً أن تتطهر البلاد من قوى البغي والعدوان الذي جثم على صدر الأمة السودانية بمعاونة أشرار الداخل والخارج مؤكداً أن الحرب في نهايتها وأن الأيام المقبلة ستكون لمعركة البناء والتعمير التي تحتاج لذات الوحدة التي هزمت بها الأمة أكبر مؤامرة نُسجت خيوطها بعناية قوى الشر الإقليمية والدولية والمحلية. فيما أكد العميد الركن أحمد المنسي قائد اللواء الثالث مشاة بالمناقل أن دور اللواء الركن أحمد حنان كان محورياً في صمود المناقل بل كان أهم مفاتيح النصر في كل المحاور بالولاية وذلك من خلال جسور الدعم التي لم تنقطع حتى إنقطع دابر المليشيا المتمردة. وحيا الأستاذ عثمان يوسف الحاج المدير التنفيذي لمحلية المناقل صمود أبطال معركة الكرامة وأبناء المناقل الذين لم يدخروا جهداً في سبيل حماية محليتهم شاكراً اللواء الركن أحمد حنان لما بذل وأعطى لتكون المناقل عصية أبية على كل محاولات الغدر والخيانة.