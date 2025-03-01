خطف مقطع فيديو متداول الأضواء وتصدر “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان, وذلك بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاركة ومشاهدات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مشجع لنادي المريخ السوداني, وهو يحتفل بفوز فريقه في الديربي على نده الهلال, بهدف نظيف. ——- وأحتفل المشجع رفقة أصدقائه بتقليد القائد الميداني الراحل بصفوف الدعم السريع “جلحة”, والذي لقى مصرع في الأشهر القليلة الماضية. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث مشجع المريخ محذراً لاعبي الهلال, وبعض قياداتهم على طريقة “جلحة”, وسط ضحكات المتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. عقب الفوز على الهلال في الديربي.. مشجع مريخي يتصدر “الترند” بتقليده “جلحة” الدعم السريع بطريقة مضحكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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