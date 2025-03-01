وثق مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, والعربية, لعودة عامل سوداني, للملكة العربية السعودية من جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فاجأ العامل السوداني, الأسرة السعودية التي كان يعمل معها بزيارة مباغتة. https://www.facebook.com/reel/1582007459125298 حيث دخل على الرجال في مجلسهم, وما إن شاهده أهل المنزل حتى صرخوا بشكل هستيري وقاموا بعناقه بطريقة ملفتة نالت اعجاب الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الجميع عانقه واحتفل به.. أسرة سعودية تستقبل عامل سوداني غاب عنهم لسنوات بفرحة هستيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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