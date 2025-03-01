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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الشخصية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر وقوع مطربة سودانية صاعدة في “ورطة” حقيقية أثناء إحيائها حفل غنائي.
الفنانة التي لم تكن تعلم أن الحفل مصور بالكاميرات, حيث تفاعلت في الرقص وقدمت في إحدى اللقطات رقصة مثيرة وصفها الجمهور بالفاضحة.
https://www.facebook.com/reel/9961397237222334
حيث تفاجأت المطربة وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, بأحد الحاضرين قام بتصوير اللقطة الأمر الذي أصاب الفنانة بالصدمة.
جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه سخر من ردة فعل الفنانة بعد مشاهدتها الكاميرا, وكتب أحدهم: (دخلتي جوة أظافرك) ورد آخر: (هسا كان في داعي للحركة دي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد ردة فعل مطربة سودانية عندما قامت بتصرف فاضح أثناء الغناء وتفاجأت بأحد الحاضرين قام بتصويرها وساخرون: (دخلتي جوة أظافرك وهسا كان في داعي للحركة دي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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