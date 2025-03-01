قائد ثاني قوات الإحتياطي المركزي مشرف القطاع الأوسط يقف علي جاهزية القوات بمحاور عمليات القطينة

تفقد اللواء شرطة/ فرح محجوب فرح قائد ثاني قوات الإحتياطي المركزي مشرف القطاع الأوسط تفقد القوات بمحور عمليات القطينة ووقف علي جاهزيتها العملياتية من كافة الجوانب وتأتي هذه الخطوة في إطار الزيارات التفقدية الدورية للقوات بمحاور العمليات المتقدمة وخلال مخاطبته للقوات إمتدح الدور الكبير الذي تقوم به قوات الإحتياطي المركزي خلال مشاركتها في معركة الكرامه دعما وإسنادا للقوات المسلحة وهي تخوض غمار الحرب ضد المليشيا الإرهابية

مشيدا بالروح القتالية والمعنوية العالية للقوات و الإحترافية المهنية في تنفيذها للمهام الموكله اليها ضمن الخطة العملياتية العامة للقوات المسلحة لدحر التمرد

مؤكدا جاهزية قوات الإحتياطي المركزي لتنفيذ اي مهام أخرى تصدر من القائد العام للقوات المسلحة حتي يتم القضاء علي التمرد وتنعم البلاد بالأمن والإستقرار

ناقلا تحيات اللواء شرطه/ قمر أحمد محمد قائد قوات الإحتياطي المركزي و إشادته بالقوات علي مستوي جميع محاور القتال

وهي تزود عن حياض الوطن في خندق واحد مع القوات المسلحة والأجهزة النظامية المساندة مقدما التهانى

للقوات المسلحة بالإنتصارات العريضة التي تحققت علي عناصر المليشيا المتمردة في جميع جبهات القتال .

المكتب الصحفي للشرطة