مشاورات وماراثون تعيين رئيس وزراء بالسودان تبدو رسالة للخارج أكثر منها للداخل الذي يعرف أسماء شهداء المعارك وقادة وأيقونات المتحركات العسكرية أكثر من معرفته بأسماء الوزراء الحاليين وقبلهم بعض أعضاء مجلس السيادة !!

■ ومع هذا تبقي متابعة أخبار تعيين رئيس الوزراء القادم شغلاً شاغلاً لمواقع ظلت مهمومة بتدوير ذات الوجوه السابقة ..

ومنها الدكتور كامل إدريس والذي تمت مهاتفته للحضور إلي بورتسودان للتشاور .. وكذلك السفير دفع الله الحاج الذي تفضله شخصيات رفيعة بالسيادي .. أما ابن الشرق الدكتور محمد الأمين ستضعف حظوظه لأن الخيار بين الناظر ترك واللواء أبوهاجة لشغل مقعد الشرق في مجلس السيادة بات قريباً من الحسم لأحد الرجلين وهو مايعني أن ( مؤشر ماوس) تحديد رئيس مجلس الوزراء سيتجه إلي خيارين لاثالث لهما حتي الآن .. كامل إدريس والسفير دفع الله الحاج أكثر المرشحين حظاً حتي يومنا هذا .. لأن يوم الغد ربما يحمل متغيرات أخري من يحددها هو الفريق البرهان ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد