وزير المالية يقف على ضبط (142) كيلوجرام ذهب بولاية نهر النيل ويشيد بقوات الجمارك – صورة

وقف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم ووالي ولاية نهر النيل د. محمد البدوي عبدالماجد على ضبطية كبيرة لتهريب الذهب احبطتها قوات الجمارك عبر دائرة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، واشاد بقوات الجمارك وتحقيقها لهذا الإنجاز الكبير حيث أحبطت محاولة تهريب عدد 312 قطعة ذهب تزن حوالى 142 كيلوجرام، بالإضافة إلى عدد واحد بندقية كلاشنكوف.

وثمن اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر المدير العام لقوات الجمارك بالإنابة، الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب في التصدي لعمليات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، موكداً أن هذه الضبطية تأتي في إطار العمل الدؤوب والمستمر لقوات الجمارك للحد من جرائم التهريب بكافة أشكاله.

من جانبه، أكد اللواء شرطة (حقوقي) جمال العوض الأمين، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، الاحترافية العالية التي أظهرتها القوة المنفذة للعملية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الموارد الإستراتيجية، ومواصلة الضربات الاستباقية ضد شبكات التهريب.