وزير المالية يقف على ضبط (142) كيلوجرام ذهب بولاية نهر النيل ويشيد بقوات الجمارك – صورة

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وقف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم ووالي ولاية نهر النيل د. محمد البدوي عبدالماجد على ضبطية كبيرة لتهريب الذهب احبطتها قوات الجمارك عبر دائرة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، واشاد بقوات الجمارك وتحقيقها لهذا الإنجاز الكبير حيث أحبطت محاولة تهريب عدد 312 قطعة ذهب تزن حوالى 142 كيلوجرام، بالإضافة إلى عدد واحد بندقية كلاشنكوف.
وثمن اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر المدير العام لقوات الجمارك بالإنابة، الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب في التصدي لعمليات التهريب وحماية الاقتصاد الوطني، موكداً أن هذه الضبطية تأتي في إطار العمل الدؤوب والمستمر لقوات الجمارك للحد من جرائم التهريب بكافة أشكاله.
من جانبه، أكد اللواء شرطة (حقوقي) جمال العوض الأمين، مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، الاحترافية العالية التي أظهرتها القوة المنفذة للعملية، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الموارد الإستراتيجية، ومواصلة الضربات الاستباقية ضد شبكات التهريب.
العميد شرطة آدم عمر سبيل مدير دائرة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل أكد أن الضبطية تمت بناءً على معلومات دقيقة ورصد مستمر لتحركات المهربين، مشيراً إلى أن القوة المنفذة نجحت في إحباط المحاولة بفضل الاستعداد العالي، موكداً استمرار الأطواف الطويلة والقصيرة والتشديد على كافة المنافذ للحد من عمليات التهريب التي تستهدف الاقتصاد الوطني.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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