السودان: كينيا تلقت 193 مليون دولار لاستضافة اعلان ماسمي بالحكومة “الموازية”

أكد السودان ان تبني حكومة نيروبي ورعايتها لما يسمى بالحكومة الموازية التي يعتزم تشكيلها في مناطق سيطرة المليشيا الارهابية وترحيب نيروبي بالميثاق السياسي يهدف لتفكيك السودان وخدمة اهداف خارطة الشرق الأوسط الجديد الذي يتبناه “المنافقين والمتكسبين” منها.

واشار مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير الحارث ادريس ان الخطوة تأتي في إطار المشروع الذي تتبناه دولة الإمارات خاصة بعد تسريب تقارير تشير الى حصول دولة كينيا على ١٩٣ مليون دولار بجانب قرض إماراتي بلغ مليون دولار بحسب بلومبيرغ في ذات الاسبوع لدعم المشروع الذي تم فيه التوقيع على الميثاق السياسي، منبها إلى الشعارات العنصرية التي تم رفعها خلال ماسمي بالبيان التأسيسي التي تدعو لمواصلة التطهير العرقي بالبلاد وغزو بعض المدن السودانية، بينما لفت الحارث خلال كلمة السودان لدى مجلس الامن إلى ان قادة المليشيا قالوا بأن مبلغ ٢٠٠ مليون دولار كانت تبرعت بها الإمارات خلال مؤتمر أديس أبابا بزعم المساعدات الإنسانية للسودان سيتم توظيفها لهذا الغرض.