انسلاخ ١٤ ضابطاً من حركة الحلو

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اعلن العميد محمد الجاك صلاح الدين عضو مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو انسلاخ مجموعة مكونة من 14 ضابطا من الحركة الشعبية شمال وانضمامهم إلى حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم تحت قيادة القائد كاربينو بحركة العدل والمساواة.
وتحدث القادة المنشقون في المؤتمر الصحفي اليوم مؤكدين أن الانضمام إلى حركة العدل والمساواة جاء للتقارب الكبير في أهداف ومنفستو الحركتين. واكدو أن من أكبر أسباب الانشقاق هو انفراد عبد العزيز الحلو بكل القرارات دون استشارة حتى القيادات المقربة منه ، مبينا أن القرارات الانفرادية الخاطئة تمثلت في أنه جاء بالحرب وانتهاكات الجنجاويد المنتشرة في عدة مناطق بالسودان وجاء بها إلى ارض النوبة ، كما أنه وقف في صف الأعداء الذين دمروا أرض النوبة وفرضوا عليها العزلة طيلة الأربعين عاما السابقة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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