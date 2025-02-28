السعودية وعمان وقطر والإمارات – السبت 1 مارس الأول من رمضان رسمياً

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ضمن إطار المتابعة المستمرة لتحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، تتواصل الإعلانات الرسمية من مختلف الدول الإسلامية بشأن ثبوت رؤية الهلال وموعد بدء الشهر الفضيل.
وقد أعلنت حتى الآن، كل من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر وأندونيسيا وأستراليا مساء اليوم، ثبوت رؤية الهلال، وأن السبت 1 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك.
وأعلنت سلطنة بروناي اليوم عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم، وعليه فإن أول أيام شهر الصيام في السلطنة سيكون يوم الأحد 2 مارس 2025.
كذلك أعلنت الجهات المُختصة بتحرّي هلال شهر رمضان في الفلبين أن يوم الأحد 2 مارس سيكون أول أيام شهر رمضان المُبارك لعام 2025
من جهتها أعلنت ماليزيا أن الأحد 2 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك.
وتواصل العديد من الدول عمليات التحري وفق المعايير الفلكية والشرعية المعتمدة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الفضيل في كل دولة وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.
وتواصل العديد من الدول عمليات التحري وفق المعايير الفلكية والشرعية المعتمدة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الفضيل في كل دولة وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.
صحيفة الإمارات اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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