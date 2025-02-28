دول تعلن رسمياً السبت أول أيام شهر رمضان.. وأخرى الأحد

ضمن إطار المتابعة المستمرة لتحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، تتواصل الإعلانات الرسمية من مختلف الدول الإسلامية بشأن ثبوت رؤية الهلال وموعد بدء الشهر الفضيل.

وقد أعلنت حتى الآن، كل من أندونيسيا وأستراليا، أن السبت 1 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت سلطنة بروناي اليوم عدم ثبوت رؤية هلال رمضان مساء اليوم، وعليه فإن أول أيام شهر الصيام في السلطنة سيكون يوم الأحد 2 مارس 2025.

كذلك أعلنت الجهات المُختصة بتحرّي هلال شهر رمضان في الفلبين أن يوم الأحد 2 مارس سيكون أول أيام شهر رمضان المُبارك لعام 2025

من جهتها أعلنت ماليزيا أن الأحد 2 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك.

وفي السعودية أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أن الهلال سيبقى مغرب اليوم الجمعة ٢٩ شعبان ٣٣ دقيقة في الأفق بعد غروب الشمس، وفق الحسابات الفلكية.

وحسب المرصد ستغرب الشمس في موقع الرصد بحوطة سدير الساعة 5:58، وسيغرب الهلال بعدها بـ٣٣ دقيقة، وبالتحديد في تمام الساعة 6:31.

وهذا يؤكد إمكانية رؤية هلال رمضان بسهولة في حال كان الجو صحوا والسماء خالية من الغبار والقتر والغيوم التي تعيق الرؤية.

وتواصل العديد من الدول عمليات التحري وفق المعايير الفلكية والشرعية المعتمدة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن بداية الشهر الفضيل في كل دولة وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.

الامارات نيوز